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        Bolu'da kaçak kazı operasyonunda 2 zanlı suçüstü yakalandı

        Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Bolu'da kaçak kazı operasyonunda 2 zanlı suçüstü yakalandı

        Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kuldan Yaylası'ndaki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlılar E.E. ve F.E'yi kaçak kazı yaptıkları sırada yakaladı.

        Kazı yapılan alanda jeneratör, delici kırıcı alet, mayın dedektörü ile kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

        Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

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