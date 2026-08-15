Bolu'da kaza yapan otomobildeki anne ve oğlu öldü, baba ve kızı yaralandı

Kazada yaralanan Emrah E. (30) ve kızı Eylül E. (3) ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Semanur E. (27) ve oğlu Egemen E'nin (7) hayatını kaybettiği belirlendi.

Bolu'da kaza yapan otomobildeki anne ve 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, baba ve kızı yaralandı.

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