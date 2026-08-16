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        Bolu'da kısmi göçük meydana gelen alt geçit ulaşıma kapatıldı

        Bolu'da kısmi göçük meydana gelen alt geçitte ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 18:44 Güncelleme:
        Bolu'da kısmi göçük meydana gelen alt geçit ulaşıma kapatıldı

        Bolu'da kısmi göçük meydana gelen alt geçitte ulaşım sağlanamıyor.

        Gölyüzü ile Sağlık mahallelerini birbirine bağlayan ve D-100 kara yolu üzerinden geçen alt geçidin havalandırma bacası kısmında göçük oluştu.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik tedbirleri kapsamında her iki yönden moloz dökerek alt geçidi trafiğe kapattı.

        Bolu Belediyesi zabıta ekipleri de araç ve yaya geçişlerini önlemek için alt geçidin girişlerine güvenlik şeridi çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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