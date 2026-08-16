Bolu'da kısmi göçük meydana gelen alt geçit ulaşıma kapatıldı
Bolu'da kısmi göçük meydana gelen alt geçitte ulaşım sağlanamıyor.
Giriş: 16.08.2026 - 18:44 Güncelleme:
Bolu'da kısmi göçük meydana gelen alt geçitte ulaşım sağlanamıyor.
Gölyüzü ile Sağlık mahallelerini birbirine bağlayan ve D-100 kara yolu üzerinden geçen alt geçidin havalandırma bacası kısmında göçük oluştu.
Bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik tedbirleri kapsamında her iki yönden moloz dökerek alt geçidi trafiğe kapattı.
Bolu Belediyesi zabıta ekipleri de araç ve yaya geçişlerini önlemek için alt geçidin girişlerine güvenlik şeridi çekti.
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