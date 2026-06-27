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        Bolu'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın akaryakıt istasyonunda çarptığı kişi öldü

        Bolu'nun Gerede ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari aracın akaryakıt istasyonunda çarptığı kişi hayatını kaybetti, araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Bolu'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın akaryakıt istasyonunda çarptığı kişi öldü

        Bolu'nun Gerede ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari aracın akaryakıt istasyonunda çarptığı kişi hayatını kaybetti, araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Gerede-Karabük yolunda ilerleyen A.K. idaresindeki 55 BE 860 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda Adem K. ile park halindeki kamyonete çarparak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Adem K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki 4 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Adem K'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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