Bolu'da midesinde bir miktar eroin bulunan şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, İstanbul'dan Ankara'ya seyahat eden İran uyruklu bir kişi şüphe üzerine durduruldu.

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