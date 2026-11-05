Bolu'da ormanlık alanlardaki sonbahar manzarası havadan görüntülendi
Bolu'da sonbahar renklerinin ormanlık alanlarda oluşturduğu güzel manzara dronla kayda alındı.
Giriş: 05.11.2026 - 11:37 Güncelleme:
Bolu'da sonbahar renklerinin ormanlık alanlarda oluşturduğu güzel manzara dronla kayda alındı.
Merkeze bağlı Yumrukaya köyü ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi'ndeki ormanlık alanlarda ağaçlar, sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.
D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun kenarında uzanan ormanlarda oluşan renk geçişleri, güzel manzara oluşturdu.
Renk cümbüşüyle göz alıcı görünüme kavuşan bölge, havadan görüntülendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ