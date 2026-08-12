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        Bolu'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Bolu'da otomobille kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Mudurnu-Akyazı kara yolunda Y.B. idaresindeki 71 DC 588 plakalı otomobil ile karşı şeritte ilerleyen L.A. yönetimindeki 14 ABF 587 plakalı kamyon çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki L.B. ve M.M.B. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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