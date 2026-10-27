Bolu'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
Bolu'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 27.10.2026 - 10:18 Güncelleme:
Bolu'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde K.A. yönetimindeki otomobil, Karanlıkdere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçtaki 1 kişi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
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