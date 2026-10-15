Bolu'da şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yara almadan kurtuldu
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde sağanak nedeniyle şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtuldu.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde sağanak nedeniyle şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtuldu.
Otoyol üzerinden İstanbul istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NUE 919 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Köroğlu Rampaları mevkisinde yoldan çıktı.
Şarampole yuvarlanan hafif ticari aracı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleriyle otoyol jandarması sevk edildi.
Hafif ticari araçta bulunan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta muayene edildi.
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