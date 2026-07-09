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        Bolu'da serinlemek için girdiği gölette kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 21:27 Güncelleme:
        Bolu'da serinlemek için girdiği gölette kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

        İlçede halk arasında "Almanyalı Göleti" olarak bilinen gölete giren Hakan Çamoğlu'nun (36) kaybolduğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce gölette kaybolduğu değerlendirilen Çamoğlu'nun bulunması için arama çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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