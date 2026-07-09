Bolu'da serinlemek için girdiği gölette kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde serinlemek için girdiği gölette kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı. İlçede halk arasında "Almanyalı Göleti" olarak bilinen gölete giren Hakan Çamoğlu'nun (36) kaybolduğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce gölette kaybolduğu değerlendirilen Çamoğlu'nun bulunması için arama çalışması başlattı.

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