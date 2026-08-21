Bolu'da seyir halindeki tırda başlayıp yol kenarındaki ağaçlara sıçrayan yangın söndürüldü
Bolu'nun Gerede ilçesinde şeker yüklü tırda başlayıp yol kenarındaki ağaçlara sıçrayan yangın söndürüldü.
Bolu'nun Gerede ilçesinde şeker yüklü tırda başlayıp yol kenarındaki ağaçlara sıçrayan yangın söndürüldü.
D-750 kara yolunda seyreden A.B. idaresindeki 34 FTC 696 çekici plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı.
Aracı emniyet şeridine çeken ve yangının yol kenarındaki ağaçlara sıçradığını gören sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Yangın tırın dorsesinde hasara neden oldu.
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