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        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu'da seyir halindeki tırda başlayıp yol kenarındaki ağaçlara sıçrayan yangın söndürüldü

        Bolu'da seyir halindeki tırda başlayıp yol kenarındaki ağaçlara sıçrayan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Gerede ilçesinde şeker yüklü tırda başlayıp yol kenarındaki ağaçlara sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Bolu'da seyir halindeki tırda başlayıp yol kenarındaki ağaçlara sıçrayan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Gerede ilçesinde şeker yüklü tırda başlayıp yol kenarındaki ağaçlara sıçrayan yangın söndürüldü.

        D-750 kara yolunda seyreden A.B. idaresindeki 34 FTC 696 çekici plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı.

        Aracı emniyet şeridine çeken ve yangının yol kenarındaki ağaçlara sıçradığını gören sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

        Yangın tırın dorsesinde hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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