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        Bolu'da su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 22:34 Güncelleme:
        Bolu'da su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolundan Ankara istikametine seyreden İ.B. idaresindeki 81 BC 670 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karanlıkdere mevkisinde yol kenarındaki su kanalına düştü.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobildeki 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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