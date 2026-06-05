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        Bolu'da tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı 32 noktada düzenli izleme yapılıyor

        Bolu'da tarımsal faaliyetlerden kaynaklanabilecek nitrat kirliliğinin izlenmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yüzey ve yeraltı sularından düzenli olarak numune alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 19:27 Güncelleme:
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        Bolu'da tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı 32 noktada düzenli izleme yapılıyor

        Bolu'da tarımsal faaliyetlerden kaynaklanabilecek nitrat kirliliğinin izlenmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yüzey ve yeraltı sularından düzenli olarak numune alındığı bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çevre dostu tarımsal uygulamaların yaygınlaştırılması ve su kaynaklarının korunması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, il genelinde bulunan 11 yüzey suyu ve 21 yeraltı suyu olmak üzere toplam 32 istasyon noktasından 3'er aylık periyotlarla numune alındığı, gerçekleştirilen analizlerin ardından elde edilen verilerin Nitrat Bilgi Sistemi'ne (NİBİS) kaydedildiği ifade edildi.

        Analiz sonuçlarının Tarım ve Orman Bakanlığınca takip edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu verilerin nitrata hassas bölgelerin belirlenmesi ve çevre dostu tarımsal uygulamaların planlanmasında kullanıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, Çevre Dostu Tarımsal Uygulamalar ve Nitrat Eylem Planı kapsamında kimyasal gübrelerin toprak analizlerine dayalı olarak bitkinin ihtiyacına uygun miktar ve zamanda kullanılması, hayvansal gübrelerin ise uygun koşullarda depolanması, işlenmesi ve toprağa uygulanmasının hedeflendiği ifade edildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Nitrat Eylem Planları İçin İzleme ve Raporlama Metodolojisi Oluşturularak Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması Projesi" kapsamında üreticilere yönelik bilgilendirme eğitimleri düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu eğitimlerle tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği ve "Nitrat Eylem Planı" uygulamalarına ilişkin farkındalığın artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

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