Bolu'da uçuruma yuvarlanan cipteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bolu'da cipin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bolu'da cipin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Enes Y. (25) idaresindeki 14 EB 755 plakalı cip, gece saatlerinde Çaygökpınar köyü yolunda ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan Emre Y. (20) ile Ceyda Ö'nün (20) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü Enes Y. ise Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Emre Y'nin sürücünün kardeşi olduğu öğrenildi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, morga kaldırıldı.
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