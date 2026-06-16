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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'da 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ÖSYM İl Sınav Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'da 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ÖSYM İl Sınav Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, sınavın sağlıklı, güvenli ve huzurlu ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla il genelinde alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

        ÖSYM İl Sınav Koordinasyon Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, sınav öncesi, sırası ve sonrasında uygulanacak güvenlik önlemleri ile kurumlar arasındaki koordinasyona ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.


        - Gerede'de Bilim ve Sanat Şenliği Gerçekleştirildi

        Gerede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenlikte öğrencilerin hazırladığı bilimsel projeler, sanatsal çalışmalar yer aldı.

        Stantları ziyaret eden Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi alarak, emeklerinden dolayı tebrik etti.

        - Gerede'de oteller denetlendi

        Gerede Belediyesi, vatandaşların ve ilçeyi ziyaret eden misafirlerin güvenli, sağlıklı ve konforlu ortamda konaklamalarını sağlamak amacıyla ilçedeki otellere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        İmar ve Şehircilik, Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla yapılan denetimlerde, işletmeler incelendi.

        Denetimler kapsamında otellerin ruhsat durumları, yapı ve kullanım uygunlukları, yangın güvenliği tedbirleri, acil çıkış düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunlukları kontrol edildi.

        Ayrıca işletmelerin genel temizlik ve hijyen şartları da değerlendirilerek ortak kullanım alanları ve konaklama bölümleri denetlendi.

        Tespit edilen eksiklikler işletme yetkililerine bildirildi, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda bilgilendirme yapıldı.

        - Seben ilçesinde avcılık kursu düzenledi

        Seben Halk Eğitim Merkezi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü işbirliğinde avcılara yönelik eğitim kursu düzenlendi.

        İlçede avcılık yapmak isteyen 18 kişinin katıldığı 32 saatlik kursta avcılıkla ilgili yasal mevzuat, av etiği, doğa ve yaban hayatının korunması ile güvenli avlanma konularında eğitim verildi.

        Kursu başarıyla tamamlayan avcı adaylarına belgeleri Seben Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci ile Halk Eğitim Müdürü Gökhan Şimşek'in katıldığı törenle verildi.



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