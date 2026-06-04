Bolu'nun Gerede ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı
Bolu'nun Gerede ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derede taşkın oluştu.
Giriş: 04.06.2026 - 09:56 Güncelleme:
Bolu'nun Gerede ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derede taşkın oluştu.
Salur köyünde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak sonrası köy içerisinden geçen dere taştı.
Taşkın nedeniyle bazı bahçeler ile ahırları su bastı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle dere yatağında temizlik, AFAD ve diğer görevliler de köyde su tahliyesi ile hasar tespit çalışması yaptı.
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