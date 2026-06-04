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        Bolu'nun Gerede ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derede taşkın oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Bolu'nun Gerede ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derede taşkın oluştu.


        Salur köyünde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak sonrası köy içerisinden geçen dere taştı.

        Taşkın nedeniyle bazı bahçeler ile ahırları su bastı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle dere yatağında temizlik, AFAD ve diğer görevliler de köyde su tahliyesi ile hasar tespit çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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