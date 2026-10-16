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        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı, Düzce'de sağanak yaylada yerini kara bıraktı

        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı, Düzce'nin yüksek rakımlarında ise sağanak yerini kara bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı, Düzce'de sağanak yaylada yerini kara bıraktı

        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı, Düzce'nin yüksek rakımlarında ise sağanak yerini kara bıraktı.

        Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Bolu'daki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya ve Sarıalan ile Aladağ bölgelerinde kar etkisini artırdı.

        Bölgedeki ağaçların karla kaplandığı yağış, havadan görüntülendi.

        - Düzce

        Düzce'de il genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Gölyaka ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı.

        Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü bölge, beyaz örtüyle kaplandı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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