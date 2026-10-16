Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı, Düzce'de sağanak yaylada yerini kara bıraktı
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı, Düzce'nin yüksek rakımlarında ise sağanak yerini kara bıraktı.
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı, Düzce'nin yüksek rakımlarında ise sağanak yerini kara bıraktı.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Bolu'daki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya ve Sarıalan ile Aladağ bölgelerinde kar etkisini artırdı.
Bölgedeki ağaçların karla kaplandığı yağış, havadan görüntülendi.
- Düzce
Düzce'de il genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Gölyaka ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı.
Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü bölge, beyaz örtüyle kaplandı.
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