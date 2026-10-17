Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor

        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor

        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor

        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        Merkeze yaklaşık 38 kilometre uzaklıkta Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Sarıalan Yaylası mevkilerinde iki gündür aralıklarla kar etkili oluyor.

        Bölgedeki kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için yeni adımlar!
        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için yeni adımlar!
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda

        Benzer Haberler

        LPG yüklü tırda yangın
        LPG yüklü tırda yangın
        Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor
        Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor
        Milli yıldız Arda Güler'den memleketine anlamlı jest: İmzalı formasını hafı...
        Milli yıldız Arda Güler'den memleketine anlamlı jest: İmzalı formasını hafı...
        Bolu'da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
        Bolu'da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
        Bolu'da düğün salonunda takı kavgası: Tekme, yumruk ve sandalyeler havada u...
        Bolu'da düğün salonunda takı kavgası: Tekme, yumruk ve sandalyeler havada u...
        Bolu'da D-100'de ters şeritten ilerleyen traktör kazaya davetiye çıkarttı
        Bolu'da D-100'de ters şeritten ilerleyen traktör kazaya davetiye çıkarttı