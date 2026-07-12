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        Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.

        Abant yolu üzerindeki bir otelde kampa giren yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Mustafa Er yönetiminde idmana çıktı. Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyet, sahada takım fotoğrafı çektirdi.

        Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Futbolcular, kondisyon ve teknik ağırlıklı çalışmalar da yaptı.

        Bolu kampında günde çift antrenmana çıkan Bursaspor'da teknik heyet, oyuncuların fiziksel seviyelerini yükseltmeye yönelik program uyguluyor.

        Kentteki kampını 15 Temmuz'da tamamlayacak yeşil-beyazlı ekip, kısa bir aranın ardından Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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