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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kamyon devrildi

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kamyon su kanalına devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 12:33 Güncelleme:
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kamyon devrildi

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kamyon su kanalına devrildi.

        K.Ö. idaresindeki 34 DRS 011 plakalı kamyon, yolun Polisevi mevkisinde yol kenarındaki su kanalına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazada devrilen aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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