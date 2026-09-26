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        Dörtdivan'da Hayvan ve Emtia Panayırı düzenlendi

        Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Dörtdivan'da Hayvan ve Emtia Panayırı düzenlendi

        Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı yapıldı.

        İlçe merkezinde düzenlenen ve vatandaşların kışlık ihtiyaçlarını karşıladığı panayırda, ilçeden ve civar illerden gelen esnaflar ile satıcılar tezgah açtı.

        Panayırı ziyaret eden vatandaşlar, tezgahlarda kışlık ihtiyaçlarını aldı.

        Köylüler ise evlerinde yaptıkları hayvansal ve tarımsal ürünleri satışa sundu.

        Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, heryıl geleneksel olarak yapılan panayırın havaların güzel olması sayesinde güzel geçtiğini söyledi.

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