Futbol: Hazırlık maçı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile Pendikspor'un karşı karşıya geldiği hazırlık maçı 2-2 berabere tamamlandı. Bolu'da kamp yaptıkları otelinde sahasında oynadıkları karşılaşmada Bursaspor'un gollerini 41 . dakika Linkon ve 60. dakikada Emir Kaan Gültekin attı. Pendikspor'un gollerini ise 5. dakikada Hakan Yeşil ve 22. dakikada Görkem Bitin penaltından kaydetti. Yarın sabah yapacağı antrenmanla Bolu kampını tamamlayacak Bursaspor'un Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa gireceği bildirildi.

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