Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Futbol: Hazırlık maçı

        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 12:24 Güncelleme:
        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.

        Yeni sezon hazırlıklarını Bolu-Abant yolu üzerindeki kamp merkezinde sürdüren Çorum temsilcisi, Bolu Dağı'nda kamp yapan Bandırmaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

        Kontrollü bir oyun anlayışıyla başlayan mücadelede iki takım da ilk yarıda zaman zaman etkili ataklar geliştirse de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Savunmaların ön planda olduğu ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.

        İkinci yarıda da teknik heyetler çok sayıda oyuncu değişikliği yaparak futbolcuların son durumunu görme fırsatı buldu.

        Temponun zaman zaman yükseldiği karşılaşmada iki takım da gol bulamayınca mücadele, 0-0 beraberlikle sona erdi.

        Bu arada, Arca Çorum FK Kulüp Başkanı Savaş Balçık, hazırlık maçı öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek moral ve motivasyon konuşması yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        AHBAP ve Şile Belediyesi soruşturmaları kesişti: Bilirkişi raporunda 20,8 milyonluk fark tespiti!
        AHBAP ve Şile Belediyesi soruşturmaları kesişti: Bilirkişi raporunda 20,8 milyonluk fark tespiti!
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti: Birçok ile ziyaret gerçekleştirecek
        Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti: Birçok ile ziyaret gerçekleştirecek
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Pes dedirten hırsızlık! 'Tiny house'u çaldılar!
        Pes dedirten hırsızlık! 'Tiny house'u çaldılar!
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        Kore neden ayrıldı?
        Kore neden ayrıldı?
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!

        Benzer Haberler

        Bolu Valisi Aydın, kentte devam eden yatırımları inceledi
        Bolu Valisi Aydın, kentte devam eden yatırımları inceledi
        Çocukluk hayali 51 yıllık kamyonu satın alıp karavana çevirdi
        Çocukluk hayali 51 yıllık kamyonu satın alıp karavana çevirdi
        Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis ve yağmur etkili oldu
        Sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı
        Sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı
        Bolu'da kanala düşen inek için itfaiye seferber oldu
        Bolu'da kanala düşen inek için itfaiye seferber oldu
        Kanala düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı
        Kanala düşen ineği itfaiye ekibi kurtardı