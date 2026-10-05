Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı sona erdi

Bolu'nun Gerede ilçesinde düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı tamamlandı.

Gerede Belediyesi tarafından organize edilen panayır, farklı illerden gelen esnaf ve vatandaşları buluşturdu.

Panayırda hayvancılık ekipmanlarının yanı sıra yöresel lezzetler, giyim, ev eşyaları ve çeşitli ticari ürünler satışa sunuldu.

Organizasyonda yoğunluk nedeniyle satış alanlarının kapasitesi artırıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Allar, AA muhabirine, yaz boyunca Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda esnafın panayıra katılmak için kendileriyle iletişime geçtiğini belirtti.

Talep doğrultusunda panayır alanındaki dükkan sayısını 320'den 520'ye çıkardıklarını aktaran Allar, panayıra katılan esnaf ve ziyaretçilere teşekkür etti.

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Allar, Gerede'nin Türkiye'nin en görkemli panayırlarından birine ev sahipliği yaptığını ifade ederek, organizasyona gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Panayır alanını daha geniş ve modern hale getirmek için önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Allar, "Türkiye'nin en büyük panayırına ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu muazzam ilgiye layık olabilmek adına ciddi bütçeler ayırarak panayır alanımızı çok daha geniş ve modern bir hale getirdik. Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşların ziyaret ettiği panayırda yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırladık." diye konuştu.

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Allar, panayırın bu yıl da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığını aktararak, organizasyonda görev yapan emniyet mensupları ile belediye personeline teşekkür etti.