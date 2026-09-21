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        Gerede Panayırı'nın birinci etabı sona erdi

        Bolu'nun Gerede ilçesinde Geleneksel Gerede Panayırı'nın birinci etabı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Gerede Panayırı'nın birinci etabı sona erdi

        Bolu'nun Gerede ilçesinde Geleneksel Gerede Panayırı'nın birinci etabı tamamlandı.

        Türkiye'nin farklı illerinden gelen esnaf ve vatandaşları buluşturan iki günlük panayır, yoğun ilgi gördü.

        Çok sayıda ürünün satışa sunulduğu panayır alanı, ışıklandırması ve hareketliliğiyle renkli görüntülere sahne oldu.

        Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AA muhabirine, panayırın geçmişinin asırlar öncesine dayandığını belirterek, Türkiye'nin dört bir yanından alıcı ve satıcıların Gerede'ye geldiğini söyledi.

        Panayırın her geçen yıl büyüdüğünü ifade eden Allar, esnafın talepleri doğrultusunda dükkan sayısının 320'den 520'ye çıkarıldığını, alanda asfaltlama çalışmalarının yanı sıra yeni tuvalet, mescit ve şadırvanların da hizmete sunulduğunu kaydetti.

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        Panayırın ikinci etabı 2-4 Ekim'de düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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