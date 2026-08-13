Gerede'de çıkan ot yangını söndürüldü
Bolu'nun Gerede ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 13.08.2026 - 16:34 Güncelleme:
Bolu'nun Gerede ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Tatlar köyündeki otluk alanda yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Gerede Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ