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        Gerede'de çıkan ot yangını söndürüldü

        Bolu'nun Gerede ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Gerede'de çıkan ot yangını söndürüldü

        Bolu'nun Gerede ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçeye bağlı Tatlar köyündeki otluk alanda yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Gerede Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

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