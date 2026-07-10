Gerede'de hurdacıda çıkan yangın söndürüldü

Bolu'nun Gerede ilçesinde hurdacıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gerede Sanayi Sitesi'nde bulunan bir hurdacı dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.