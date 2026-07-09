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        Göynük'te orman yangınından etkilenen alanlar yeniden ağaçlandırılıyor

        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınlarında zarar gören 1634 hektarlık alan ağaçlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 09:16 Güncelleme:
        Göynük'te orman yangınından etkilenen alanlar yeniden ağaçlandırılıyor

        Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınlarında zarar gören 1634 hektarlık alan ağaçlandırıldı.

        İlçede 2023 yılından bu yana çıkan 56 yangında 3 bin 541 hektar ormanlık alan ile 161 hektar orman dışı alan olmak üzere toplam 3 bin 702 hektar alan yangından etkilendi.

        Yangınların ardından başlatılan rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, zarar gören 3 bin 541 hektarlık ormanlık alanın 1634 hektarında fidan dikimi tamamlandı.

        Bu yıl programa alınan kalan 1907 hektarlık alanın 1400 hektarında teraslama çalışmaları tamamlanırken, alanlara sonbahar döneminde fidan dikimi gerçekleştirilecek.

        Kalan 507 hektarlık alanda ise arazi hazırlık çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla yangından etkilenen ormanlık alanlar, yeniden fidanlarla buluşturulmuş olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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