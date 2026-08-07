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        İletişim uzmanından her yaşa uygun dijita dünya sistemi uyarısı

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rengim Sine Nazlı, "Hiç kimsenin yaşından ötürü hayatın dışında kalmadığı dijital çağ inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 16:14 Güncelleme:
        İletişim uzmanından her yaşa uygun dijita dünya sistemi uyarısı

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rengim Sine Nazlı, "Hiç kimsenin yaşından ötürü hayatın dışında kalmadığı dijital çağ inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

        Nazlı, yaptığı yazılı açıklamada, dijital teknolojilerin gündelik yaşamın temel omurgası haline geldiğini kaydetti.

        Dijitalleşen dünyanın yaşlılar için artık yalnızca teknoloji olmanın ötesinde hak ve eşitlik meselesi olarak görüldüğünü ifade eden Nazlı, dijital dünyanın yaşlılar için kolaylık olmaktan çıkıp, zaman zaman "dışlanma" alanına dönüştüğünü bildirdi.

        Nazlı, yaşlıların "risk grubu" olarak kodlamanın onları korumadığını belirterek, aksine dijital dünyadan ve sosyal yaşamdan dışladığını anlattı.

        Yaşlıların dijital sistemlere erişimde zorluklar yaşadığını, toplumda ve medyada kullanılan aşırı korumacı yaklaşım dilinin ters teptiğini ifade eden Nazlı, "Yaşlıları sürekli 'dikkat edilmesi gereken, kandırılmaya müsait risk grubu' olarak tanımlamak, onların teknolojiyle kurduğu bağı zayıflatıyor. Sürekli korku odaklı uyarılarla karşılaşan bireyler, hata yapmaktansa dijital dünyadan tamamen uzak durmayı güvenli liman olarak görmeye başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Nazlı, dijital okuryazarlığın önemine değinerek, dijital dışlanmanın, yaşlı bireylerde ciddi sosyal izolasyona, yalnızlığa ve kamu ile sağlık hizmetlerine erişimde engellerle karşılaşılmasına neden olarak yaşam kalitesini doğrudan düşürdüğünü anlattı.

        Gerçek dijital kapsayıcılık sağlandığında yaşlıların toplumsal yaşama aktif katılımının mümkün olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

        "Artık yaşlı bireylere 'Teknolojiyi kullanabiliyor musunuz?' diye sormayı bırakmalıyız. Sormamız gereken asıl soru şudur, 'Dijital dünyaya eşit koşullarda katılabiliyor musunuz?' Çünkü gerçek bir dijital dönüşüm, yalnızca en hızlı interneti ya da en yeni uygulamayı getirmekle olmaz. Dijital kapsayıcılık bireyin yaşından dolayı dışlanmadığı, onurunun ve bağımsızlığının korunduğu sistem kurmaktır. Hiç kimsenin yaşından ötürü hayatın dışında kalmadığı dijital çağ inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur."

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