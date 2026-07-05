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        Jandarmanın akıllı saat uygulaması kaybolma vakalarında hayat kurtarıyor

        ZAFER GÖDER - Bolu'da jandarmanın akıllı saat uygulaması kaybolma riski taşıyan bireylere "can simidi" oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Jandarmanın akıllı saat uygulaması kaybolma vakalarında hayat kurtarıyor

        ZAFER GÖDER - Bolu'da jandarmanın akıllı saat uygulaması kaybolma riski taşıyan bireylere "can simidi" oldu.

        Kentte kaybolma vakalarında önleyici tedbirlerin öneminden hareketle Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca "Canlarımız Kaybolmasın" projesi yaklaşık 3 yıl önce hayata geçirildi.

        Proje kapsamında, kırsal mahalleler ve köyler ile ormanlık alanların yoğun olduğu bölgelerde yaşayan kaybolma riski taşıyan başta Alzheimer hastaları ve özel gereksinimli bireyler olmak üzere küçük yaştaki çocuklar, 65 yaş üstü kişiler ve zihinsel engellilere köy muhtarları ve yakınlarının başvurusu doğrultusunda özel tasarlanan akıllı saatler dağıtıldı.

        GPS destekli sistem sayesinde akıllı saatleri kullanan kişiler, kaybolmaları durumunda ailelerinde ve kolluk kuvvetlerinde bulunan mobil uygulama sayesinde konum tespiti yapılarak kolaylıkla bulunuyor.

        Saat sahibinin belirlenen güvenli alanın dışına çıkması halinde uygulama üzerinden anında uyarı gönderiliyor. Ayrıca anlık kalp atış hızı ve nabız gibi sağlık verilerinde olağan dışı değişiklikler yaşandığında da sistem yakınlarını bilgilendiriyor.

        - "Yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin güvenliğini sağlamayı amaçlıyoruz"

        İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma astsubay kıdemli üstçavuş Tahsin Çorak, AA muhabirine, projenin özellikle yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığını söyledi.

        Çorak, sesli arama, GPS, kalp atış hızı özelliklerine sahip akıllı saatlerin temin edildiğini belirterek, "Bu cihazlar sayesinde yaşlı veya engelli vatandaşların konumları aileleri tarafından anlık izlenebilmekte, acil durumlarda ise hızlı müdahale imkanı sağlanmaktadır. Projenin temel amacı, ilimiz genelinde zorlu arazi koşulları nedeniyle kaybolan vatandaşlarımızın geceyi arazide geçirmek zorunda kalmaları sonucu karşılaşabilecekleri donma, düşme sonucu yaralanma ve yabani hayvan saldırıları gibi riskli durumların önüne geçmektir." diye konuştu.

        Proje kapsamında 17 akıllı saatin belirlenen kişilere dağıtıldığını ve kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldığını dile getiren Çorak, "Projeyle hem bireylerin günlük yaşamlarının daha güvenli hale getirilmesi hem de ailelerin endişelerinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir." dedi.

        Astsubay Çavuş Sena Özaslan da projeye dahil olan ailelerden olumlu geri bildirimler aldıklarını kaydetti.

        Proje sayesinde bugüne kadar yaklaşık 5 kaybolma riski taşıyan duruma erken tespit sonucu müdahale edildiğini belirten Özaslan, "Bu sayede olası olumsuzlukların önüne geçilmiş ve vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

        - "Konum takibiyle içimiz rahat"

        Projeden faydalanan 92 yaşındaki Hasan Güler'in yeğeni Veysel Güler, amcasının gün içerisinde dolaşmayı sevdiğinden bahsetti.

        Amcasının kaybolmasından korktukları için projeye başvurduklarını belirten Güler, bu sayede amcasının konumunu anlık takip edebildiklerini kaydetti.

        Güler, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Belirlenen alanın dışına çıktığında bize mesaj geliyor. Amcamın çocukları şehir dışında yaşıyor. Onlara da bu uygulamayı göstereceğim. Onlar da takip edebilecek. İçleri rahat olacak." diye konuştu.

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