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        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Bolu Valisi Aydın'ı ziyaret etti

        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'a nezaket ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Bolu Valisi Aydın'ı ziyaret etti

        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'a nezaket ziyaretinde bulundu.

        Bolu Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Tokel'in Vali Aydın'ı ziyaret ettiği belirtildi.

        Ziyarette Tokel'e, Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk'ün de eşlik ettiği ifade edildi.

        Paylaşımda, Vali Aydın'ın nazik ziyareti dolayısıyla Tokel'e teşekkür ettiği kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

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