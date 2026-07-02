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        Kick Boks Türkiye Şampiyonası Bolu'da başladı

        Büyükler ve Küçükler Kick Boks Türkiye Şampiyonası Bolu'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Kick Boks Türkiye Şampiyonası Bolu'da başladı

        Büyükler ve Küçükler Kick Boks Türkiye Şampiyonası Bolu'da başladı.

        Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2026 faaliyet takviminde yer alan şampiyona, 3 binden fazla sporcunun katılımıyla Karaçayır Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

        Şampiyonanın açılış seremonisi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, bugün bir şampiyonanın açılışını gerçekleştirmekten ziyade azmin, kararlılığın, kardeşliğin ve centilmenliğin en güzel haline şahitlik edildiğini söyledi.

        Yılların emeğinin, dökülen alın terinin, inancın ve ay yıldızlı bayrak uğruna kurulan büyük hayallerin bu şampiyonayla selamlandığını dile getiren Aydın, "Ülkemizin dört bir yanından gelen 3 bini aşkın genç yürek burada sadece şampiyonluk için değil, ay yıldızlı formayı uluslararası arenada gururla taşıyabilmek, milli takım kotasını göğüsleyebilmek için ter dökecek. Her bir yumurukta, her bir hamlede, adanmış bir ömrün ve disiplinli bir emeğin izlerini göreceğiz. İnanıyorum ki bu salondan sadece Türkiye şampiyonları değil, Avrupa ve dünya şampiyonları, geleceğin milli sporcuları ve ülkemizin gurur kaynakları çıkacaktır." diye konuştu.

        Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı da etkinliğin, Türkiye'de yapılan en büyük şampiyonalardan biri olduğunu belirterek, "Genç sporcularımızın İtalya'da yapılacak Dünya Kick Boks Şampiyonası'na, büyüklerimizin ise Kuzey Makedonya'da yapılacak Avrupa Kick Boks Şampiyonasına katılımı için milli takımlarımız belirlenecek." ifadeleri kullanıldı.

        Açılış seremonisinin ardından Türkiye'nin 70 ilinden gelen 3 binden fazla sporcu madalya kazanmak ve mili takıma girebilmek için mücadele etti.

        Şampiyona, 9 Temmuz'da düzenlenecek madalya töreniyle sona erecek.

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