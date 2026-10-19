Mengen'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Buradaki buluşmada, köy ve mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözümünde muhtarların üstlendiği sorumluluklar ele alındı.

Çelenk sunma töreninin ardından Yıldız, Turan, İl Genel Meclisi üyeleri Mustafa Nuri Gürsoy ve İlyas Maraba ile muhtarlar, Mengen Belediye Parkı’nda bir araya geldi.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törene, Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, Belediye Başkanı Vural Turan, Mengen Muhtarlar Derneği Başkanı Recai Saygı, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire müdürleri ve ilçede görev yapan muhtarlar katıldı.

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