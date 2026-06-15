Orman mühendisliği öğrencileri Bolu'da ormancılık uygulamalarını inceledi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan heyet, Bolu Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.



Mesleki bilgi ve deneyimlerini sahada geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, öğrencilere ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi verildi.



Teknik gezi kapsamında öğrencilere, silvikültür ve üretim çalışmaları başta olmak üzere sürdürülebilir orman yönetimi uygulamaları, ormanların korunmasına yönelik faaliyetler ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen projeler tanıtıldı.



Saha çalışmalarını yerinde inceleyen öğrenciler, teorik eğitimlerde edindikleri bilgileri uygulamalarla pekiştirme fırsatı buldu.



