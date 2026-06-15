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        Orman mühendisliği öğrencileri Bolu'da ormancılık uygulamalarını inceledi

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan heyet, Bolu Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Orman mühendisliği öğrencileri Bolu'da ormancılık uygulamalarını inceledi

        İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan heyet, Bolu Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Mesleki bilgi ve deneyimlerini sahada geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, öğrencilere ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

        Teknik gezi kapsamında öğrencilere, silvikültür ve üretim çalışmaları başta olmak üzere sürdürülebilir orman yönetimi uygulamaları, ormanların korunmasına yönelik faaliyetler ve Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen projeler tanıtıldı.

        Saha çalışmalarını yerinde inceleyen öğrenciler, teorik eğitimlerde edindikleri bilgileri uygulamalarla pekiştirme fırsatı buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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