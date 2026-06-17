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        Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Takımı, Kadınlar Hentbol Dünya Şampiyonası'na Bolu'da hazırlanıyor

        Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Takımı, Kadınlar Hentbol Dünya Şampiyonası'na hazırlık kapsamında Bolu'da kamp yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Takımı, Kadınlar Hentbol Dünya Şampiyonası'na Bolu'da hazırlanıyor

        Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Takımı, Kadınlar Hentbol Dünya Şampiyonası'na hazırlık kapsamında Bolu'da kamp yapıyor.

        Uluslararası Hentbol Federasyonunca (IHF) 24 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Çin'de düzenlenecek 20 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, D Grubu'nda İspanya, Güney Kore ve Arjantin ile karşılaşacak.

        Şampiyonaya hazırlık çalışmalarını Karaçayır Spor Salonu'nda sürdüren milli takım, Tunus ile bugün ve yarın hazırlık maçı oynayacak.

        Milli takım başantrenörü David Ginesta Montes, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışma ve konaklama imkanları dolayısıyla tercih ettikleri Bolu'da hazırlıklarının yoğun tempoda sürdüğünü söyledi.

        Şampiyona hakkında değerlendirmede bulunan Montes, "İlk maçımızı Güney Kore ile oynayacağız. Bu maçta alacağımız 2 puandan sonra ana gruptan çıkmayı planlıyoruz. Uzun yıllar sonra dünya şampiyonasına katıldık. 25 Mayıs'tan beri kamptayız. Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bunun sonuçlarını almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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