Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayak yarışlarının startı verildi

        Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayak yarışlarının startı verildi

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2026 Türkiye Baja Şampiyonası 3. ayak yarışlarının startı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 21:26 Güncelleme:
        Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayak yarışlarının startı verildi

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2026 Türkiye Baja Şampiyonası 3. ayak yarışlarının startı verildi.

        Bolu Valiliği koordinesindeki şampiyona için Kent Meydanı'nda tören düzenlendi.

        Startın ardından 18 araç, tek tek başlangıç noktasından çıkış yaptı.

        Törene, Bolu Vali Vekili Hakkı Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdür Emrullah Güler, daire amirleri ve sporseverler katıldı.

        Organizasyona katılan 18 araç ve 36 sporcu, yarın 70 kilometrelik Bolu Reklam Etabı ile 28 Haziran Pazar günü 50 kilometrelik Esas 14 Burda Etabı'nı ikişer kez geçecek.

        Şampiyona, pazar günü üçüncü etap yarışlarının ardından 14 Burda AVM önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Jön kalıplarını yıkmıştı
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme ilişkin açıklamalar
        Kamyon apartmana saplandı!
        Kamyon apartmana saplandı!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Trump: İran ateşkes anlaşmasını ihlal etti
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        Fenerbahçe'den yabancı kuralı teklifi!
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "Türkler itibarını korudu!"
        "Türkler itibarını korudu!"
        Tek öğrencili okulda karne sevinci
        Tek öğrencili okulda karne sevinci
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"

        Benzer Haberler

        TIR, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 3 yaralı
        TIR, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 3 yaralı
        Bolu'da 49 bin 169 öğrenci karne sevinci yaşadı Bolu'da öğrenciler güle oyn...
        Bolu'da 49 bin 169 öğrenci karne sevinci yaşadı Bolu'da öğrenciler güle oyn...
        Bolu'da tırın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 3 yaralı
        Bolu'da tırın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 3 yaralı
        Bolu'da tırın çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bolu'da tırın çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bolu'da düğünde çıkan kavgada damatla birlikte 3 kişi yaralandı
        Bolu'da düğünde çıkan kavgada damatla birlikte 3 kişi yaralandı
        Bolu'da beton mikseri devrildi: 1 yaralı
        Bolu'da beton mikseri devrildi: 1 yaralı