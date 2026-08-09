Yeniçağa'da çıkan anız yangını söndürüldü

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Doğancı ile Şahnalar köyleri arasında anız yangını çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi, vatandaşların da desteğiyle yangın söndürüldü.

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