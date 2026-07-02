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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri 18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Çanakkale'de kampa girdi

        18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Çanakkale'de kampa girdi

        18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, İsveç'te düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Çanakkale'de kampa girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 11:48 Güncelleme:
        18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Çanakkale'de kampa girdi

        18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı, İsveç'te düzenlenecek FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Çanakkale'de kampa girdi.

        Ay-yıldızlı takım, İsveç'te 1-9 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını başantrenör Nevriye Yılmaz yönetiminde Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirecek.

        Yılmaz, hazırlık kampına ilişkin AA muhabirine, 30 günlük hazırlık süreçlerinin olacağını, 8 hazırlık maçı yapacaklarını aktardı.

        Ciddi rakiplerle oynayacaklarını ve önemli bir hazırlık dönemi geçireceklerini belirten Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

        "Antrenman olarak çok fazla hazırlık sürecimiz olmayacak ama bu eksiğimizi, maçlarda hazırlanıp şampiyonaya ideal 12'mizle ve iyi bir basketbol oynayarak, en azından bu süreç içinde bir sistem oturtarak gitmeyi planlıyoruz. 1-9 Ağustos'ta İsveç'te oynayacağız ve A Ligi'nde mücadele edeceğiz. Geçen sene zorlu bir şampiyona geçirdik. Bu sene hedefimiz tabii ki çeyrek final. Umarım basketbolumuzu sahaya yansıtabileceğimiz ve artık Türkiye'nin A Ligi'nde kaliteli bir basketbol oynadığını gösterebileceğimiz bir organizasyon olur bizim için. Tabii ki derece elde etmek isteriz ama Avrupa basketboluna göre biraz geri kalıyoruz. Hep ligde kalma mücadeleleri veriyoruz son bir kaç yıldır. İnşallah bu sefer daha sorunsuz bir şampiyona geçiririz."

        Yılmaz, şampiyonada İspanya, Slovenya ve Karadağ ile oynayacaklarını anlatarak, "Hepsi zor maç olacak. Özellikle İspanya uzun yıllardır her kategoride finale adını yazdıran, ekol olmuş bir ülke. Slovenya da iyi bir jenerasyon yakaladığında güzel turnuvalar geçiriyor. Rakiplerin ne oynadığı, nasıl oynadığı bizi ilgilendiriyor ama onun öncesinde bizim oyunumuzu tam olarak oturtmamız, uyumu yakalamamız çok önemli. Çalışmalarımız da o yönde olacak. Şampiyona öncesi oynanacak maçlar da bize güzel veri verecektir. " ifadelerini kullandı.

        Nevriye Yılmaz, hiçbir sporcunun sakatlanmasını istemediğini, birbirini seven bir ekip oluşturmanın antrenörlerin işi olduğunu belirterek, "Bunları yakalarsak güzel bir şampiyona geçireceğimize inanıyorum." dedi.

        Hazırlıklarını 7 Temmuz'a kadar Çanakkale'de sürdürecek olan ay-yıldızlı takım, kampın ardından Fransa'ya giderek hazırlık turnuvasına katılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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