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        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Çanakkale'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Esas meselemiz bizim 786 bin kilometrekarelik alanımızı, tek bir harita üzerinde tutabilmek, 87 milyon insanımızı bir ve beraber kucaklayabilmek, kucaklaşabilmek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 18:55 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Çanakkale'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Esas meselemiz bizim 786 bin kilometrekarelik alanımızı, tek bir harita üzerinde tutabilmek, 87 milyon insanımızı bir ve beraber kucaklayabilmek, kucaklaşabilmek." dedi.

        Mustafa Elitaş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında geldiği kentte, partisinin il başkanlığı binasında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.

        Toplantıda yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Elitaş, bu yasanın şarta bağlı olduğunu ifade etti.

        Bu yasaya göre, terör örgütleri PKK, KCK, YPG, SDG, PYD'nin kendilerini feshedeceğini, silah bırakacağını, bunun tescil ve teyit edileceğini belirten Elitaş, şöyle konuştu:

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        "Terör örgütleri laf olsun, iş olsun diye değil gerçek manada feshedecekler ve Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında kurulan bir heyet vasıtasıyla bu incelenecek, değerlendirilecek sonunda Milli Güvenlik Kuruluna gidecek. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında toplanan heyetin, istihbarat teşkilatının, güvenlik güçlerinin elde ettiği bilgiler çerçevesinde diyecek ki 'Tamam terör örgütü fesholmuştur, silahlarını bırakmıştır. Bu kanunun birinci hükmü yerine gelmiştir.' O zaman Resmi Gazete'de ilan edilecek 'Terör örgütü feshedilmiştir, silahlarını bırakmıştır.' Resmi Gazete'de ilan edildikten itibaren 6 ay içerisinde teröre yardım eden, yataklık eden, propagandasını yapan, afiş asan, bayrak asan kişiler müracaat ettikleri takdirde bu yasadan faydalanma imkanı bulacaklar."

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        Elitaş, terör örgütünün elebaşı veya herhangi bir yetkilisinin talimatıyla kan dökenlerin ve bunun emrini verenlerin bu yasadan faydalanamayacağını belirterek, "Kim? İmralı'dakiyle Kandil'dekiler. Yurt dışından, yurt içinden talimat verip terörist faaliyetler sonucunda adam öldürülmesine, insanların şehit edilmesine sebebiyet verenler bu yasadan faydalanamayacaklar." diye konuştu.

        - "Çanakkale'yi gelip gezmeleri lazım"

        "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili olumsuz şeylerin de söylenildiğini ifade eden Elitaş, şunları kaydetti:

        "İsimlerine 'milliyetçi' diyorlar, 'ulusalcı' diyorlar, 'vatanperver' diyorlar, şunlar, bunlar diyorlar. Esas meselemiz bizim 786 bin kilometrekarelik alanımızı, tek bir harita üzerinde tutabilmek, 87 milyon insanımızı bir ve beraber kucaklayabilmek, kucaklaşabilmek. İşte onun için onlara diyorum ki bunu anlayabilmek için bunu idrak edebilmek için kalplerindeki yaşadıklarını duygularına ve dillerine döndürdürebilmek için Çanakkale'yi gelip gezmeleri lazım. Çanakkale hatıralarını görmeleri lazım."

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        Elitaş, siyasetçinin oy uğruna dilini fütursuzca kullanamayacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Ahiliğin en önemli unsurlarından birisi diline sahip ol. İşte ben siyasetçilere diyorum ki oy uğruna diline sahip ol. Oy uğruna fütursuzca konuşma. Bu vatanın birliği ve beraberliği için insanlarımızı tahrik etmek için şehit yakınlarımızı, gazilerimizi üzmek için onların vicdanlarını yaralamak için ne olur ucuz siyaset peşinde koşmayın diyorum."

        Daha sonra Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret eden Elitaş, Başkan Ünal Özcan'dan esnafın sorunları ve taleplerine ilişkin bilgi aldı.

        Buradan Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'ne geçen Elitaş'a, Yönetim Kurulu Başkanı Harun Erkan, bölgedeki yeni yatırımları ve projeleri anlattı.

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        Elitaş'a ziyaretlerinde AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, AK Parti MKYK üyeleri Naim Makas ve Jülide İskenderoğlu da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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