Balkanlar'da yaşayan Türk gençleri ilk kez ana vatanla buluştu

Osmanlı döneminde Balkanlar'a yerleşen Türk ailelerinin çocukları, "Balkanlar'dan Çanakkale'ye Vefa Buluşması" projesi kapsamında ilk kez Türkiye'ye geldi.

Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneği'nden (USSOD) yapılan açıklamaya göre, dernek öncülüğünde yürütülen proje, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteği ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği koordinasyonunda hayata geçirildi.

Soydaş gençlere ana vatan bilinci kazandırmak, milli ve manevi değerleri yerinde tanıtmak ve Balkanlar ile Türkiye arasındaki kadim gönül bağını geleceğe taşımak amacıyla düzenlenen gezi kapsamında gençler, Edirne, İstanbul ve Çanakkale'yi ziyaret etti.

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Program boyunca gençlerin milli kimlik, medeniyet birikimi ve tarih bilincinin geliştirilmesine yönelik akademiler, söyleşiler, tematik dersler ve eğitsel atölyeler düzenlendi.

Kültür rotası kapsamında gençler Edirne'de başta Selimiye olmak üzere asırlık tarihi camileri, İstanbul'da ise Milli Saraylar Başkanlığı bünyesindeki sarayları ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret ederek ortak medeniyet mirasının en seçkin eserlerini ilk kez yerinde inceleme imkanı buldu.

Programın Çanakkale ayağında heyet, ilk olarak Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ile bir araya geldi.

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Gerçekleştirilen görüşmelerde Türkiye ile Balkanlar arasındaki tarihi ve kültürel bağlar, gençliğin geleceği ve eğitim alanındaki işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ve anıtları ziyaret eden genç soydaşlar, vatan ve bağımsızlık mücadelesinin izlerini yerinde görerek duygu dolu anlar yaşadı.

Heyet ayrıca Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kabatepe Simülasyon Merkezi'ni ziyaret ederek harp tarihine ve bölgedeki önemli hadiselere ilişkin uzman rehberlerden detaylı bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen USSOD Genel Başkanı Mücteba Bektaş, projenin yalnızca bir gezi faaliyeti olmadığını bildirdi.

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Bektaş, programın iki coğrafya arasında kurulan sarsılmaz bir gönül köprüsü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Osmanlı bakiyesi bu kadim coğrafyada yaşayan evlatlarımızın hayatlarında ilk kez ana vatanla buluşmalarına vesile olmaktan ve onların tarih şuurunu bizzat yerinde teneffüs etmelerine şahitlik etmekten büyük bir onur duyuyoruz. Edirne'nin manevi atmosferinden İstanbul'un kadim mirasına ve Çanakkale'nin destansı ruhuna uzanan bu buluşmayla gençlerimize 'Biz büyük bir milletin evlatlarıyız; tarihimizle, kültürümüzle ve ortak değerlerimizle ayrılmaz bir bütünüz.' anlayışını aşılamayı hedefledik. Çanakkale'de ecdadımızın yazdığı destana tanıklık eden gençlerimiz, geleceğe çok daha güçlü ve şuurlu adımlarla yürüyecek. Bu kıymetli projenin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen YTB'ye ve Üsküp Büyükelçiliğimize şükranlarımızı sunuyoruz."