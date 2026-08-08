Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Bayramiç'te devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

        Bayramiç'te devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Bayramiç'te devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

        İlçeye bağlı Çiftlik köyünde yaşayan Abdullah Uyanık (43) tarlasındaki zeytin ağaçlarını ilaçladığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle traktör devrildi.


        Kazayı fark edenler sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen ekiplerce traktörün altından çıkarılan yaralı sürücü, ambulans helikopterle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        İki bakan Esenyurt’ta
        İki bakan Esenyurt’ta
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası
        "Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı"
        "Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı"
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        Cevdet Yılmaz'dan Mekke Anlaşması mesajı
        Damlanur dosyasında cinayet şüphesi
        Damlanur dosyasında cinayet şüphesi
        Trabzonspor'dan Darwin Nunez hamlesi!
        Trabzonspor'dan Darwin Nunez hamlesi!
        Husumetlisi sıktı!
        Husumetlisi sıktı!
        Lukaku'da sıcak gelişme!
        Lukaku'da sıcak gelişme!
        Dünyada başka örneği yok! Isparta'da ortaya çıkarıldı
        Dünyada başka örneği yok! Isparta'da ortaya çıkarıldı
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        "Maliyetinin yarısından fazlası çıktı"
        Birol Güven'in acı günü
        Birol Güven'in acı günü
        Bakanlık devreye girdi!
        Bakanlık devreye girdi!
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        "Çerçeve yasa" görüşmeleri tamamlandı
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        Hakan Çalhanoğlu'dan transfer açıklaması!
        Ebru Gündeş'ten yeni pozlar
        Ebru Gündeş'ten yeni pozlar
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        G.Saray için Martinelli iddiası!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Hilal'i tatilde

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de plajda savaştan kalma olduğu değerlendirilen askeri mühimmat b...
        Çanakkale'de plajda savaştan kalma olduğu değerlendirilen askeri mühimmat b...
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çanakkale'de plajda mühimmat bulundu
        Çanakkale'de plajda mühimmat bulundu
        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den Anafartalar Zaferi'nin 111'inci y...
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den Anafartalar Zaferi'nin 111'inci y...
        Çanakkale'de Ağustos Taarruzu'nun 111'inci yıldönümü töreni
        Çanakkale'de Ağustos Taarruzu'nun 111'inci yıldönümü töreni