Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Bozcaada'da "Yerel Tatlar Festivali" düzenlendi

        Bozcaada'da "Yerel Tatlar Festivali" düzenlendi

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Yerel Tatlar Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Bozcaada'da "Yerel Tatlar Festivali" düzenlendi

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Yerel Tatlar Festivali düzenlendi.

        Bozcaada Turizm İşletmeleri Derneği (BOZTİD) tarafından düzenlenen, Bozcaada Belediyesince desteklenen festival, adanın zengin gastronomi mirasını, yerel üreticilerini ve ada kültürünü bir araya getirdi.

        Festivalde Bozcaada’nın yerel ürünlerinin tanıtımına yönelik söyleşi gerçekleştirildi, adanın üretim kültürü, coğrafi değerleri ve yerel ürünleri tanıtıldı.

        Bozcaada’nın geleneksel mutfağını yaşatan adalı kadınların özenle hazırladığı yöresel lezzetlerin ziyaretçilerle buluştuğu festivalde ada mutfağının kuşaktan kuşağa aktarılan tarifleri, yerel ürünlerle hazırlanan özgün tatlar ve Bozcaada’nın gastronomi kültürünü yansıtan özel sunumlar katılımcılara unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşattı.


        Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Kemal Furuncu, geleneksel hale gelen festivali büyük bir mutluluk ve gururla tamamladıklarını söyledi.

        İki gün boyunca adanın eşsiz lezzetlerini, üretim kültürünü ve misafirperverliğini birlikte yaşadıklarını belirten Furuncu, "Yerel üreticilerimizi, işletmelerimizi ve ada kültürünü ziyaretçilerimizle buluşturduk. Festivalimizin gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm kurumlara, üreticilerimize, gönüllülerimize, katılımcılarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan değerli misafirlerimize içten teşekkür ederiz. Bozcaada’nın yerel değerlerini yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmalarımıza aynı heyecanla devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        MSB'den S-400 açıklaması
        MSB'den S-400 açıklaması
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Hapis cezası bulunan hükümlüden, komşusuna ilginç rica
        Hapis cezası bulunan hükümlüden, komşusuna ilginç rica
        G.Saray'da rota Ukrayna!
        G.Saray'da rota Ukrayna!
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        "Böyle karakterleri oynamak çok keyifli"
        "Böyle karakterleri oynamak çok keyifli"
        Haluk Levent tutuklandı
        Haluk Levent tutuklandı
        'Ölüm yolu'ndan daha tehlikeli!
        'Ölüm yolu'ndan daha tehlikeli!
        Green Card'a 100 bin dolarlık teminat planı
        Green Card'a 100 bin dolarlık teminat planı
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Uber, Delivery Hero’yu satın alıyor!
        Uber, Delivery Hero’yu satın alıyor!

        Benzer Haberler

        Gökçeada'da zıpkınla 1 metre 82 santim boyunda orkinos avladılar
        Gökçeada'da zıpkınla 1 metre 82 santim boyunda orkinos avladılar
        Gökçeada'da sörf eğitmenleri 55 dakikalık mücadelenin ardından 65 kiloluk o...
        Gökçeada'da sörf eğitmenleri 55 dakikalık mücadelenin ardından 65 kiloluk o...
        Bigaspor kaptan Melih Şencan'la yola devam ediyor
        Bigaspor kaptan Melih Şencan'la yola devam ediyor
        Çanakkale'de dereye yuvarlanan cip sürücüsü hayatını kaybetti
        Çanakkale'de dereye yuvarlanan cip sürücüsü hayatını kaybetti
        Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı (2)
        Çanakkale Şehitler Abidesi'nde 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı (2)
        Çanakkale'de 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlendi
        Çanakkale'de 15 Temmuz anma etkinlikleri düzenlendi