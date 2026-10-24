Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Yunanistan’dan Ukrayna’ya giden Panama bayraklı 118 metre uzunluğundaki ’ORIS HELGA’ isimli kimyasal tanker, Çanakkale Boğazı’nda Zincirbozan önlerinde makine arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma-19’ ve ’Kurtarma-17’ römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler bilgilendirildi. Gemi römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası’na demirletildi.

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