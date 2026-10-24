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        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan 118 metre uzunluğundaki tanker yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 08:52 Güncelleme:
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

        ÇANAKKALE Boğazı’nda makine arızası yapan 118 metre uzunluğundaki tanker yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası’na demirletildi.

        Yunanistan’dan Ukrayna’ya giden Panama bayraklı 118 metre uzunluğundaki ’ORIS HELGA’ isimli kimyasal tanker, Çanakkale Boğazı’nda Zincirbozan önlerinde makine arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma-19’ ve ’Kurtarma-17’ römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler bilgilendirildi. Gemi römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası’na demirletildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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