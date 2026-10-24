Çanakkale Boğazı'nda kimyasal tanker makine arızası yaptı

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘KURTARMA17’ ve ‘KURTARMA19’ römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 118 metre uzunluğundaki ‘ORIS HELGA’ isimli kimyasal tanker makine arızası yaptı. Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.

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