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        Çanakkale Öğretmen Akademileri Biyografi Akademisi Gelibolu'da düzenlendi

        Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen Biyografi Akademisi etkinliğine Gelibolu Tarihi Piri Reis Müzesi'nde ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Çanakkale Öğretmen Akademileri Biyografi Akademisi Gelibolu'da düzenlendi

        Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale Öğretmen Akademileri kapsamında düzenlenen Biyografi Akademisi etkinliğine Gelibolu Tarihi Piri Reis Müzesi'nde ev sahipliği yaptı.

        Çanakkale Öğretmen Akademileri kapsamında gerçekleştirilen Biyografi Akademisi etkinliği, Gelibolu Tarihi Piri Reis Müzesi'nde öğretmenlerin katılımıyla yapıldı.

        Etkinliğe İl Milli Eğitim Şube Müdürü Zafer Kamak, Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın ve öğretmenler katıldı.

        Programda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Çardak tarafından "Denize İz Bırakanlar: Piri Reis’ten Çanakkale'nin Mavi Mirasına" başlıklı sunum gerçekleştirildi.

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        Sunumda, ünlü denizci ve haritacı Piri Reis’in denizcilik tarihindeki önemi ile Çanakkale’nin sahip olduğu denizcilik mirası ele alındı.

        Katılımcılara bölgenin denizcilik kültürü ve tarihsel değeri hakkında bilgiler verildi.

        Etkinlik, öğretmenlerin konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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