Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Yürütülen çalışmalar ve acil çağrı hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Toraman, görevli personelle sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Toraman daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli personelle bir araya geldi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığındaki toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Şahin ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

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