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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığındaki toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Şahin ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

        Toplantıda, kent genelinde sunulan acil çağrı hizmetlerinin etkinliği, kurumlar arası koordinasyon, çağrı yoğunluğu ve asılsız ihbarlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilerek hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik hususlar ele alındı.

        Vali Toraman daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli personelle bir araya geldi.

        Yürütülen çalışmalar ve acil çağrı hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Toraman, görevli personelle sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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