Çanakkale'de A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekrandan izlendi

Çanakkale'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maçı dev ekrandan izledi. Çanakkaleliler, maçı izlemek için erken saatlerde Hamidiye Tabyası'na geldi. Buradaki Hangar'da kurulan dev ekrandan maçı izlemek için sıraya giren futbolseverler, yanlarında getirdikleri sandalyelerde oturarak maç saatini bekledi. Milli takım formalarını giyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı heyecanla takip etti.

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