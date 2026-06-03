Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Çanakkale'de anız yakılması yasaklandı

        Çanakkale'de anız yakılması yasaklandı

        Çanakkale'de orman yangınlarına karşı, anız yakılmasının yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 21:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de anız yakılması yasaklandı

        Çanakkale'de orman yangınlarına karşı, anız yakılmasının yasaklandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında anız yakılmasının yasaklandığı belirtildi.

        Hasat döneminin bereket ve emeğin karşılığı olduğunun ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Toprağımızı, çevremizi ve doğal yaşamı korumak hepimizin sorumluluğudur. Biçerdöver kontrol hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili Valilik Tebliği hükümlerine uyulması önem arz etmektedir. Anız yangınlarının önlenmesiyle ilgili Valilik Tebliği kapsamında anız yakılması yasaklanmıştır. Küçük bir ihmal veya kıvılcım, büyük yangınlara ve ciddi zararlara neden olabilir. Kurallara uyalım, ürünlerimizi, toprağımızı ve geleceğimizi birlikte koruyalım. Tüm üreticilerimize güvenli ve bereketli bir hasat sezonu dileriz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Polat'ların koruması öldürüldü
        Polat'ların koruması öldürüldü
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        O gece iki kız kardeş sele kapılmıştı: Yeni tutuklama
        O gece iki kız kardeş sele kapılmıştı: Yeni tutuklama
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        Bugün Ne Oldu? 3 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 3 Haziran 2026 haberleri
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!

        Benzer Haberler

        Ezine'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Ezine'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale'de 11 kaçak yapı yıkıldı
        Çanakkale'de 11 kaçak yapı yıkıldı
        Çanakkale'de 11 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi
        Çanakkale'de 11 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi
        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi kapılarını Avrupa'da ziyaretçilere açtı
        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi kapılarını Avrupa'da ziyaretçilere açtı
        Eceabat'ta Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl sonu sergisi açıldı
        Eceabat'ta Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl sonu sergisi açıldı
        Çanakkale'de genç gıda denetçileri yetiştiriliyor
        Çanakkale'de genç gıda denetçileri yetiştiriliyor