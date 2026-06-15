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        Çanakkale'de bozuk orman alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 17:32 Güncelleme:
        Çanakkale'de bozuk orman alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk orman alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Çevre Yolu yakınlarındaki Erenler mevkisinde yer alan bozuk orman alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara unsurları olay yerine sevk edildi. Ezine Belediyesine bağlı itfaiye ekibi de destek için bölgeye gönderildi.

        Ekiplerin, havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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