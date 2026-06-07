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        Çanakkale'de Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

        Çanakkale'de, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü nedeniyle program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 14:25 Güncelleme:
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        Çanakkale'de Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

        Çanakkale'de, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü nedeniyle program düzenlendi.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde, kentte görev yapan ceza infaz kurumu ve adliye personelinin mesleki dayanışmasını güçlendirmek, kurumlar arası birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.


        Etkinlikler kapsamında ceza infaz kurumu personeli ve ailelerinin katılımıyla düzenlenen programlarda mesleğin önemine dikkat çekilirken, kamu güvenliğinin sağlanması, hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılması sürecinde ceza infaz personelinin üstlendiği kritik role vurgu yapıldı.


        Kutlama programı çerçevesinde düzenlenen konser etkinliğinde ceza infaz kurumu denetimli serbestlik ve adliye personeli bir araya gelerek meslektaşlık bağlarını güçlendirme fırsatı buldu. Program boyunca birlik, beraberlik ve kurumsal aidiyet duygusunu artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilerek görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarı olanlara hediyeleri Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan tarafından takdim edildi.


        Başsavcı Gürdoğan, ceza infaz kurumlarında fedakarca görev yapan personelin kamu düzeni ve toplumsal güvenliğin sağlanmasında önemli bir sorumluluk üstlendiği belirtilerek, tüm ceza infaz memurlarının 6 Haziran Ceza İnfaz Memurları Gününü kutladı.


        Program, katılımcıların günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmaları ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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